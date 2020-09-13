"يمارس رياضة البوكس".. رانيا فريد شوقي تنشر صورة نادرة لوالدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الفنانة رانيا فريد شوقي، أن والدها النجم الراحل، كان عاشقًا للرياضة

ونشرت رانيا، صورة لوالدها وهو يمارس رياضة البوكس، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وعلقت: "الرياضة بالنسبة له كانت أساسية البوكس والسباحة والشيش والكورة".

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يذكر أن رانيا فريد شوقي، تشارك في بطولة الجزء الثاني من مسلسل "قوت القلوب"، الذي يعرض حاليا على شاشة الحياة.

والمسلسل بطولة ماجدة زكي، خالد زكي، محمد أنور، إسلام جمال، سهر الصايغ، مصطفى درويش، نورهان، ومن إخراج مجدي أبو عميرة وإنتاج شركة سينرجي، والمسلسل 45 حلقة.