أوس أوس يوجه رسالة لأحمد رزق ومحمد جمعة بعد حضور"صباحية مباركة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر: حرص الفنان محمد أسامة "أوس أوس"، على توجيه رسالة للفنان أحمد رزق والفنان محمد جمعة، بعد حضورهما مسرحية "صباحية مباركة". وكتب أوس أوس، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام: "امبارح اتفرج على عرض مسرحية صباحية مباركة، النجم الجميل أحمد رزق والنجم العسل محمد جمعة والموسيقار يحيى غنام والمنتج الفني العسل طارق الشورى، شرفتونا ونورتونا، ويا رب تكونوا اتبسطوا والعرض عجبكم". مسرحية "صباحية مباركة" بطولة علي ربيع، أوس أوس، سليمان عيد، طاهر أبوليلة، حسام داغر، أحمد سلطان، نيفين التوني، ملك ياسر، نيللي محمود، محمد مغاوري، محمد منصور، صميدة، جابر فراج، هاني فاروق، ضحي نصر الدين، آلاء علي، نيرة عارف، علي المصري، مصطفى ناجي، وإخراج أشرف عبد الباقي.

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