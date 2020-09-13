بسبب سوء الحظ.. هشام عباس ممثل مع إيقاف التنفيذ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

لم ينجح الفنان هشام عباس في تحقيق حلم التمثيل الذي راوده منذ الطفولة.

ومع احتفاله بعيد ميلاده الـ 57، نكشف هنا المرات التي وقف فيها سوء الحظ حائلا بينه وبين حلم التمثيل:

-عام 2017 كشف "هشام" عن استعداده للوقوف على خشبة المسرح الكوميدي، ليقوم ببطولة مسرحية "البيه والبرنسيسة"، من تأليف وإخراج منير مراد، ورشحت في البداية الفنانة سمية الخشاب ، ثم المطربة هدى عمار لمشاركته البطولة، قبل أن يتم الإعلان عن تغيير البطلة للمرة الثالثة واختيار الفنانة بشرى.

- بعدها وفي العام التالي أعلن المخرج تعاقده مع البيت الفني للمسرح لعرض المسرحية على خشبة مسرح البالون، والتعاقد مع داليا البحيري لتشارك هشام البطولة، ومعها انتصار، ورغم البدء في بناء ديكورات العمل، إلا أنه تأجل بسبب الخلافات بين المخرج وإدارة المسرح.

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والمفارقة أن هشام بنفسه اعترف أن قراراته الخاطئة، حالت بينه وبين أول عرض رسمي تلقاه ليظهر كممثل عام 1998، وذلك في فيلم "صعيدي في الجامعه الأمريكية"، إذ رشحه المخرج سعيد حامد لتقديم شخصية "علي" الشاب الحالم بالبحث عن فرصة لتقديم موهبته كمطرب، ورغم قيام مؤلف الفيلم مدحت العدل، بكتابة أغنية بعنوان "ولا بنخاف" ليؤديها هشام بالفيلم، فوجيء العدل وحامد- بحسب تصريح خاص للأخير في الخليج 365- بتراجع هشام عباس، وتم إسناد الشخصية إلى الفنان أحمد السقا.

- في عام 1999 قام المنتج هاني جرجس فوزي بترشيح هشام عباس ليقوم ببطولة فيلم "الحب الأول"، من تأليف أحمد البيه وإخراج حامد سعيد، لكن بعد اعتذاره قام الفنان مصطفى قمر ببطولة العمل.

- وعلى أمل تعويض الحلم الصعب، بدأ هشام مع صديقه المؤلف أيمن بهجت قمرالعمل على فيلم خاص به، وحمل مؤقتا -وحسبما أعلن في حوارات صحفية- اسم "133 إمبابة نيويورك"، وأكد أنه من إخراج شريف عرفة، ورشح لمشاركته البطولة أحمد السقا، محمود البزاوي، منى زكي، قبل أن تتوارى تد ريجيا أخبار العمل.

- وتلقى هشام عباس من المنتج هاني جرجس فوزي عام 2003 عرضا جديدا لبطولة "فيلم هندي" مع منة شلبي، لتجسيد شخصية "سيد الحلاق"، إلا أنه تراجع عن القبول، خوفا من الظهور بالعمل كممثل فقط بدون غناء حسبما قرر المخرج منير راضي، وتم إسناد الدور إلى الفنان أحمد أدم.

هشام يشارك حاليا بأحدث ألبومات الفنان حميد الشاعري "أنا بابا"، إذ يقدم أغنية بعنوان "زحمة الأيام"، ويغنيها معه بمشاركة مصطفى قمر، إيهاب توفيق، وهي آخر أعمال مؤلفها الشاعر سامح العجمي وملحنها أشرف سالم، وتوزيع نديم الشاعري.