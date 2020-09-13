محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت المطربة اللبنانية ميريام فارس جلسة تصوير لها في شوارع بيروت، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". ظهرت ميريام في الصور بإطلالة كلاسيكية، وعلقت: "شو اشتقت ألبس وأضهر من البيت، واتمشى بشوارعك يا بيروت". وطرحت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، يناير الماضي، فيديو كليب أغنية "حبيبي سعودي"، عبر قناتها الخاصة بموقع "يوتيوب". أغنية "حبيبي سعودي" من كلمات وليد الخشينة، وألحان يوسف العماني، وماستر محمد عصمت.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ميريام فارس تنشر صورا لها من شوارع بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.