تراند اليوم : نجلة رجاء الجداوي تتعرض للهجوم بعد ظهورها الأول

تعرضت أميرة مختار ابن الفنانة المصرية الراحلة رجاء الجداوي لسيل من الانتقادات، بسبب ظهورها في برنامج " اسرار النجوم" مع الاعلامية انجي علي بدون حجاب لأول مرة، وذلك عقب وفاة والدتها.

واستنكر رواد سوشيال ميديا قيام اميرة مختار بهذه الخطوة عقب مرور فترة قصيرة على وفاة والدتها.

وتحدثت أميرة عن أهم ذكريات الفنانة رجاء الجداوى وعن مرور عيد ميلاد الفنانة رجاء الجداوى بعد رحيلها وفتحت أميرة مختار خزائن ذكرياتها لنتعرف عن قرب على أهم محطات الفنانة رجاء الجداوى ما بين حياتها الفنية والشخصية وعن أهم الأعمال لديها والأقرب الى قلبها وعن أحب الأماكن التى تعشقها رجاء الجداوى .





