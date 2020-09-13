إيفا لونغوريا تدافع عن حقوق المزارعين في زمن كورونا

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 سبتمبر 2020 10:45 مساءً - ليس الجيش الأبيض والعلماء الذين يعملون ليل نهار لإيجاد دواء ولقاح عاجلين أو حراس الأوطان من رجال الجيش والأمن العام وحدهم يستحقون التقدير والثناء لتضحياتهم العظيمة في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ،هناك فئات أخرى تعمل بصمت من أجل تأمين الغذاء لمليارات البشر بأجواء مناخية صعبة.

يواصل الجميع توجيه أجمل مشاعر التقدير والإمتنان للجيش الأبيض من أطباء وممرضين وممرضات وأصحاب وعمال البقالات الصغيرة وعمال توصيل الديلفري العاملين بنشاط كالمعتاد بفترة الإغلاق التام في الولايات المتحدة الأمريكية ،لكن النجمة والممثلة العالمية إيفا لونغوريا اختلفت عن الجميع بمطالبتها بعدم تجاهل تقدير المزارعين الذين يؤمنون الغذاء للملايين.

ردت إيفا لونغوريا بأنها لا تفكر حالياً بالعمل بالسياسة

إيفا لونغوريا

وحث العديد من المعجبين والمعجبات الممثلة إيفا لونغوريا الترشح لمنصب سياسي ،وردت إيفا لونغوريا على هذه المطالبات،بأنها لا تفكر حالياً بالعمل بالسياسة،وأن العمل السياسي ليس على جدول أعمالها حالياً،وأنها حالياً مشغولة بخطط إيجابية لخير المجتمع المحلي،وفقاً لموقع "هولا" ووسائل إعلام أخرى.

وأوضحت إيفا لونغوريا في مكالمة هاتفية عبر تطبيق "زووم" أن العمل العام ليس منوطاً بالسياسيين وحدهم بل بالمواطنين أيضاً فقالت: " هناك العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها المشاركة لتحسين مجتمعاتك،ليس عليك أن تكون ثرياً أو مشهوراً أو سياسياً لتفعل ذلك".

وأحدث طريقة تعمل عليها إيفا لونغوريا حالياً لتحسين المجتمعات ،هي بتسليط الضوء على قضية لا تحظى بقدر كبير من الإهتمام السياسي كما تستحق،وهي: الأراضي الزراعية.

في العام 2019 الماضي وحده،قدم حوالي 580 مزارعا طلبات إفلاس،وزاد الدين الزراعي إلى أكثر من 425 مليار دولار،وفقاً للتقارير.

ووفقاً للتقارير الزراعية الصادرة عن جمعيات متخصصة،يتم تحويل 2000 فدان من الأراضي الزراعية إلى مشاريع استثمارية مثل: "مراكز تجارية كبرى – مولات" و"مواقف سيارات" كل يوم.

ودافعت إيفا لونغوريا عن حقوق المزارعين،وطالبت بمنحهم قدراً أكبر من التقدير الذي يستحقونه وأوضحت ذلك بقولها: " المزارعون هم الأشخاص الذين يزرعون ويقطفون وينتقون ويعالجون غذائنا ،وهم حرفياً الأشخاص الذين يضعون الطعام على موائدنا" .

لقد اعتبر المزارعون في زمن الوباء ضروريين ،لكنهم كانوا دائما ضروريين لإمداداتنا الغذائية في الولايات المتحدة .

لهذا كان من الضروري إظهار تقديرنا ودعمنا لهم خلال هذه الفترة الحرجة،وهذا الوقت المهم حقاً لي".

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وأضافت: "عندما يتعلق الأمر بعمال المزارع الذين يعملون من شروق الشمس حتى غروبها،ويزرعون الطعام ويقطفونه أثناء تفشي وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ،ويفعلون ذلك غالباً بدون معدات وقاية شخصية ومياه نظيفة ،ويعيشون أحياناً في أماكن مغلقة " .

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علينا أن نتقدم ونظهر تقديرنا للزراعة والمزارعين

وختمت إيفا لونغوريا كلامها قائلة: " علينا أن نتقدم ونظهر تقديرنا للزراعة والمزارعين ونحميهما ،لإننا إذا فكرنا عميقاً بالأمر ،فإن الزراعة لاتزال العمود الفقري للولايات المتحدة،وعلينا التفكير في مصدر طعامنا ونحافظ عليه جيداً.

وحثت إيفا لونغوريا الملايين من معجبيها على استخدام أصواتهم للتأثير وإحداث تغييرات إيجابية في حياة أصحاب المزارع وعمال المزارع ،كما شجعت الجميع على شراء الغذاء الطازج الصحي دعماً لهم.

ورغم أن إيفا لونغوريا لاتفكر بالترشح لمنصب سياسي في أي وقت قريب أو لاحق،فإنها تشجع على استفادة كل شخص من قدرته على التصويت.

وقالت لونغوريا: "إن كشك الإقتراع الذي يتم وضع الإصوات فيه،هو المكان الوحيد الذي نتساوى فيه جميعاً،لا يهم فيه أياً كان وضعك الإجتماعي أو الإقتصادي ،وغير مهم عرقك أو جنسك أو إعاقتك ،فصوتي له نفس أهمية صوتك".

وتستعد الولايات المتحدة باهتمام بالغ لانتخابات الرئاسة الأمريكية في شهر نوفمبر 2020 المقبل .

وإيفا لونغوريا لمعت واشتهرت عالمياً كإحدى نجمات المسلسل الإجتماعي الشهير "ربات بيوت يائسات"،وتحولت منذ نجاحه إلى مخرجة ومنتجة تلفزيونية وناشطة إجتماعية وسياسية وفاعلة خير عاملة مع الفئات المهمشة والمستضعفة وسفيرة علامات تجارية رفيعة وشهيرة على مستوى العالم.