Harvest يحصد جائزة ورشة فاينال كات بمهرجان فينيسيا

حصد فيلم Harvest بجائزة أفضل فيلم في ورشة فاينال كات التي تقام ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي بدورته الـ 77.

وتدور أحداث الفيلم حول الفتاة جنى التي تعود لبيت أهلها في منتصف الليل تاركة ورائها

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ماضٍ سيئ، وتلاحقها ضغوطات التأقلم مع الأسرة من جديد، كما يثقل عليها الكشف عن تفاصيل حياتها خارج لبنان. ومع شعورها بأنها محاصرة يظهر قلقها مرة أخرى، مما يدفعها إلى أن تُحيي روابطها وتجد الآمان في جزء مختلف من حياتها في بيروت كانت قد هجرته منذ وقتٍ طويل، في حياةٍ انصهرت فيها مشاعر الألفة والغربة معًا في آن واحد.

وفيلم Harvest من تأليف وإخراج إيلي داغر، وبطولة كل من منال عيسى، يارا أبو حيدر، روجر آزار.