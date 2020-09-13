Harvest يحصد جائزة ورشة فاينال كات بمهرجان فينيسيا

حصد فيلم Harvest بجائزة أفضل فيلم في ورشة فاينال كات التي تقام ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي بدورته الـ 77.
وتدور أحداث الفيلم حول الفتاة جنى التي تعود لبيت أهلها في منتصف الليل تاركة ورائها
وفيلم Harvest من تأليف وإخراج إيلي داغر، وبطولة كل من منال عيسى، يارا أبو حيدر، روجر آزار.
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