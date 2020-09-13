فيديو .. أحمد العوضي يتمرن على ملاكمة

نشر الفنان أحمد العوضي فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وظهر أحمد العوضي من خلاله أثناء ممارسته رياضة الملاكمة. Advertisements ومن ناحية آخرى يشارك الفنان أحمد العوضي في بطولة فيلم موسى، والفيلم من تأليف وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كل من كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، أحمد مالك، سارة الشامي، عبدالرحمن القليوبي، عمر الشناوي، صبري فواز، محمد لطفي، صلاح عبدالله، كاظم نبيل، أسماء أبو اليزيد، محمود حافظ، ظافر العابدين، أحمد حاتم. ، والفيلم من تأليف وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كل من كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، أحمد مالك، سارة الشامي، عبدالرحمن القليوبي، عمر الشناوي، صبري فواز، محمد لطفي، صلاح عبدالله، كاظم نبيل، أسماء أبو اليزيد، محمود حافظ، ظافر العابدين، أحمد حاتم.

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