عن طريق الخطأ .. كريس إيفانز يصدم الجمهور

صدم النجم العالمي كريس إيفانز جمهوره، وذلك عن طريق الخطأ، حيث نشر صورة فاضحة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي.

وأثارت تلك الصورة جدلًا واسعًا، رغم أنه قام بحذفها مباشرة، ولكن بعد أن

تمكن عدد من متابعيه بتداول الصورة.

Advertisements

وكان كريس إيفانز قام بنشر مقطع فيديو مسجل لعائلته يلعبون لعبة Heads Up، وحين انتهائه يظهر ملف الصور على

هاتفه المحمول، مما تسبب في ضجة واسعة نتيجة لتلك الصورة الفاضحة.

يذكر أن النجم العالمي كريس إيفانز شارك مؤخرًا في بطولة مسلسل Defending Jacob، والمسلسل من تأليف مارك بومباك، وبطولة كل من ميشيل دوكري، بيتي جابريال، سكينة جافري، جيدين مارتيل، بابلو شرايبر، جيدين ليبرير.