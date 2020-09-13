200 متر يحصد جائزة الجمهور بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي

انتهت فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، بدورته الـ 77، حيث حرص على تقديم الأفلام داخل قاعات السينما، وسط اجراءات احترازية صحية صارمة.
ونال فيلم 200 متر جائزة الجمهور بالدورة 77 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.
بغض النظر عن جنسيته أو وطنه.
وقدم الفيلم القضية الفلسطينية، وذلك من خلال أسلوب نايفة التلميحي المتمثل في المقاطع المذهلة التي تحكي جانبًا من مأساة الفلسطيني على أرضه، يقدم صورة قوية مؤثرة تمس قلب المُشاهد إنسانيًا،
يذكر أن فيلم 200 متر من كتابة وإخراج أمين نايفة وهو إنتاج مشترك لمنتجين من فلسطين والأردن وإيطاليا والسويد، وعُرض الفيلم عالميًا لأول مرة في الدورة الـ17 لأيام فينيسيا السينمائية، المُقامة على هامش مهرجان فينيسيا السينمائي.
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