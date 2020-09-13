فيديو .. رنا سماحة تطرح أحدث كليباتها اسمه ايه

طرحت الفنانة رنا سماحة أحدث كليباتها بعنوان اسمه ايه، وجاء ذلك عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

وكليب اسمه ايه من إخراج سامي بساط، والأغنية من كلمات هاني صارو، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عبد السلام، كما تعد الأغنية من ألبوم 7 رجالة.

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يذكر أن الفنانة رنا سماحة طرحت مؤخرًا كليب بعنوان هاي، والكليب من إخراج حسام بدران، والأغنية من كلمات حسام السعيد، وألحان محمد شحاتة، وتوزيع حازم السعيد، كما حقق الكليب نجاحًا كبيرًا عبر مواقع السوشيال ميديا.