‎هبة عبد الغني تتصدر البوستر الرسمي لفيلم لما كان البحر أزرق

كشف عمرو السيوفي مخرج الفيلم الروائي القصير لما كان البحر أزرق، البوستر الرسمي للفيلم، المقرر مشاركته خلال الفترة المقبلة في العديد من المهرجانات السينمائية داخل مصر وخارجها، وتصدرت الفنانة هبة عبد الغني البوستر الرسمي للفيلم منفردًا.

‎وتدور قصة الفيلم حول سيدة في سن الأربعين تدعى مريم وهي الشخصية التي تقدمها الفنانة هبة عبد الغني ، تشعر بالغربة في بيتها على الرغم من كونها لديها ابنة عمرها 19 سنة وأخرى عمرها 12 سنة، ولكن بسبب التكنولوجيا والإنترنت، أصبحت تشعر بالغربة في منزلها، بسبب اهتمام جميع أفراد عائلتها بالتكنولوجيا بشكل مبالغ فيه.

‎ونشرت هبة عبد الغني العديد من صور كواليس تصوير الفيلم، الذي يشارك في بطولته بجانب هبة عبد الغني كلا من محمود حمدي، نيكول اسكندر، آدم، ومن تأليف محمد زايد، ومن

إخراج : عمرو السيوفي، ومدير تصوير : چوزيف كرم، وديكور باسل ايمن، ومصممة ازياء ريم العدل، ومدير انتاج مينا مكرم، تصوير فوتوغرافي عمرو عثمان.

‎ومن جانبها، أكدت الفنانة هبة عبدالغني أنها لا تمانع المشاركة في مثل هذه الاعمال السينمائية الغير تجارية وأنها ترى فيها مساحات للتجريب تجعلها تختبر مستويات مختلفة من الأداء و تحقق للفنانين المشاركين فيها لحظات من الإبداع والتجريب مهمة من وقت لآخر

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‎وعلى جانب آخر تشارك هبة عبد الغني في بطولته مسلسل الكهف، والذي يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من مصر والسعودية ولبنان منهم الفنانين خالد كمال وفراس سعيد وليلى أحمد زاهر وحمزة العيلي وهبة عبدالغني

ومن السعودية الفنان عبدالرحمن اليماني و الفنان الشاب محسن منصور، ومن لبنان ليلي شندول، ومن تأليف منة إكرام، وعمر خالد، ومحمد هشام عبية، وإخراج حسام الجوهري، ومن المقرر عرضه عبر إحدى المنصات الإلكترونية.

‎يذكر أن عبد الغني، شاركت في موسم رمضان الماضي في بطولة مسلسل فرصة تانية، مع الفنانين ياسمين صبري، أحمد مجدي، هبة مجدي، آيتن عامر، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، سارة الشامي، عصام السقا، أحمد الشامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة، معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل.

‎ومسلسل ليالينا 80 ومن تأليف أحمد عبدالفتاح و إخراج أحمد صالح وبطولة الفنانين خالد الصاوي وغادة عادل وإياد نصار وصابرين.

‎كما شاركت كضيف شرف في مسلسل لما كنا صغيرين بطولة الفنانين ريهام حجاج، وخالد النبوي، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، وهاني عادل، وكريم قاسم، ومحمود حجازي، ومنة فضالي، وأشرف زكى، وحسن عبد الله، وعبد الرحيم حسن، وعماد رشاد، وهلا السعيد وهو تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد على.