في هذا الموعد .. عمرو دياب يحيي حفل اليوم الوطني السعودي

يحيي النجم الكبير عمرو دياب حفلًا غنائيًا، يوم الأحد الموافق 27 من شهر سبتمبر الجاري بمدينة الملك عبد الله الرياضية، وذلك ضمن حفلات اليوم الوطني السعودي 90. ونشر عمرو دياب أفيش الحفل عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. Advertisements يذكر أن النجم الكبير عمرو دياب طرح مؤخرًا كليب بعنوان أماكن السهر، والكليب من إخراج أحمد النجار، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أسامة الهندي، كما كسر الكليب حاجز الـ 11 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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