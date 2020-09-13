محمد حماقي يحيي حفل اليوم الوطني السعودي 90

يحيي النجم محمد حماقي حفلًا غنائيًا، يوم الجمعة الموافق 25 من شهر سبتمبر الجاري بمدينة الملك عبد الله الرياضية، وذلك ضمن حفلات اليوم الوطني السعودي 90. ونشر محمد حماقي أفيش الحفل عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. Advertisements يذكر أن النجم محمد حماقي طرح مؤخرًا أغنية بعنوان هو ده حبيبي، والأغنية من كلمات تركي آل الشيخ، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع ريهاب، كما كسرت الأغنية حاجز الـ 6 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحها عبر موقع يوتيوب.

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