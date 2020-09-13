صورة جديدة من لقاء ماكرون وفيروز… “بيكفينا ضو القمر”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 سبتمبر 2020 10:18 مساءً - منذ 13 دقيقة

بعد مرور أكثر من 10 أيام على زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السيدة فيروز، نشرت ابنة فيروز والمخرجة اللبنانية ريما الرحباني صورة جديدة من أجواء اللقاء حيث بدت فيروز جالسة تلتقط كأساً بيدها.

وعلّقت على الصورة بالقول: “بيكفينا ضو القمر” – الرابية 31 آب 2020.

يذكر أن ماكرون عاد إلى لبنان، في 31 آب 2020 في زيارة استغرقت يومين.

وإذ أصرّ على أن يكون اول لقاء له مع السيدة فيروز وهي رمز وطني من الشخصيات النادرة في لبنان المحبوبة وتحظى باحترام في جميع أنحاء البلاد. ووصف ماكرون زيارته إلى فيروز بأنها “جميلة وقوية للغاية”.

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وقال “تحدثت معها عن كل ما تمثله بالنسبة لي عن لبنان نحبه وينتظره الكثير منا.. عن الحنين الذي ينتابنا”.

وعندما سئل عن أغنيته المفضلة لفيروز أجاب بأنها “لبيروت” التي كانت تذيعها القنوات المحلية بينما كانت تعرض صوراً للانفجار وتبعاته. واعتبر ماكرون أن صوت فيروز ليس “قطعة اكسسوار في مثل هذه الأزمة”.

وقال “أعتقد أنها تحمل بشكل ربما واقعي أو غير واقعي جزءا من لبنان الحلم، وصوتها مهم للغاية بالنسبة لكل الأجيال التي رافقتها”. وتابع قائلا إن صوت فيروز لا يزال مهما.

وأضاف “لن أتحدث عنها بالتأكيد لأنني أعتقد أن هذا جزء من الحلم والسر الذي تحيط نفسها به.. هذا السر هو جزء من فيروز”.

ظل اللقاء محاطا بهالة من السرية إلى أن نشرت الصفحة الرسمية الخاصة بفيروز على منصة فيسبوك صورا عن اللقاء الذي استمر ساعة وربع الساعة.

وظهرت فيروز في الصور بإطلالة بسيطة تعكس طبيعتها وابتسامة خجولة وبجوارها ماكرون في منزلها الواقع في منطقة الرابية.