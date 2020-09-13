لويس هاميلتون على خطى “شوماخر”.. ويحقق فوزه الـ90 في مسيرته

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 سبتمبر 2020 10:18 مساءً - منذ ساعة واحدة

احتفل لويس هاميلتون بفوزه رقم الـ90 في بطولة العالم للفورمولا 1 متأخراً بانتصار واحد عن رقم مايكل شوماخر القياسي في سباق جائزة توسكان الكبرى الجنوني الذي توقف مرتين بعد عدة حوادث.

وجاء الفنلندي فالتيري بوتاس زميل هاميلتون في مرسيدس في المركز الثاني وسط سيطرة الفريق الألماني على الحلبة التي يملكها فيراري بإيطاليا.وعبر التايلاندي ألكسندر ألبون سائق ريد بل الذي انسحب زميله ماكس فرستابن بعد توقف سيارته في الحصى في المنعطف الثاني خط النهاية في المركز الثالث.

وقال هاميلتون عقب السباق “هذا المضمار مذهل، والحفاظ على تقدمي أمام فالتيري لم يكن سهلا. كانت المنافسة صعبة حقا في ظل كل هذه التوقفات والحاجة إلى التركيز.”

Advertisements

ورفع هاميلتون الفارق الذي يتفوق به في صدارة الترتيب العام لفئة السائقين ببطولة العالم أمام زميله بوتاس إلى 55 نقطة، بعدما حقق الانتصار السادس خلال تسعة سباقات أقيمت حتى الآن في بطولة العالم هذا الموسم.

ويتطلع هاميلتون، المتوج بطلا للعالم ست مرات، إلى معادلة الرقم القياسي للأسطورة شوماخر، المتمثل في التتويج بلقب بطولة العالم سبع مرات.

ويمكن لهاميلتون معادلة الرقم القياسي لشوماخر المتمثل في تحقيق 91 انتصارا في فورمولا1-، عبر سباق الجائزة الكبرى الروسي المقرر في سوتشي بعد أسبوعين. وقال هاميلتون :”إنه شيء جنوني أن أصل إلى هذه المرحلة وأحقق 90 انتصارا في سباقات الجائزة الكبرى.”

يذكر أن فريق فيراري احتفل اليوم بخوض السباق رقم 1000 في تاريخ مشاركاته بفورمولا-1، وتواصلت نتائج الفريق المخيبة للآمال في أول سباق يقام على مضمار موجيلو، المملوك لفيراري.