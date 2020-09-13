طرائف كورونا..إيطالي يسرق بنك تحت تهديد “السعال”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 سبتمبر 2020 10:18 مساءً - منذ ساعتين

تتوالى طرائف تفشي فيروس كورونا المستجد ،والتي كان أخرها سرقة بنك تحت تهديد السعال .

اقتحام لص أحد البنوك الإيطالية بشمالي البلاد، وهدد الموظفين بالسعال في وجوههم، ونقل عدوى فيروس كورونا المستجد لهم، إذا لم يسلموا له الأموال.

ولم يستخدم اللص البالغ من العمر 62 عاما، سلاحا تقليديا لسرقة مبلغ يفوق 4200 يورو من أحد بنوك مدينة تورينو الإيطالية، لكنه هدد الموظفين بسلاح آخر وهو عدوى مرض “كوفيد-19″، وفقا لموقع “tgcom24” الإيطالي.

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“لا تتحركوا وإلا سأصيبكم بكورونا”، عبارة هدد بها اللص الذي كان متنكرا عبر ارتداء قناع “لاتكس” على وجهه، ويلوح بعكازه لموظفي البنك، مدعيا بعض السعال، حتى يقوموا بتسليمه الأموال الموجودة في خزانة البنك، ثم فر هاربا بالمبلغ.

لكن بفضل الوصف الذي قدمه الشهود الذين حضروا الواقعة، تمكن رجال الشرطة الإيطالية من تعقب السارق والقبض عليه.

وعُثر في منزل اللص على الأموال المسروقة والمواد المستخدمة للتنكر ومسدس لعبة وزوجين من الأصفاد والملابس التي كان يرتديها أثناء عملية السرقة، وهي الأدوات التي أدت إلى القبض عليه وتقديمه للمحاكمة.

ويبدو أن عملية سرقة البنك لم تكن أولى جرائمه، بل قام بتنفيذ عملية سطو على أحد المتاجر الواقعة في ضواحي المدينة، وألقي القبض عليه بالفعل في ديسمبر الماضي وأطلق سراحه فيما بعد.