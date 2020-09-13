تراند اليوم : السينما المصرية أستاذ و رئيس قسم في الخدع البصرية – اتفرج

لا يعرف جمهور الشاشة الكبيرة الكثير عن عالم الخدع السينمائية.. وكثيرا ما يتساءلون عن كيفية تنفيذ المشاهد الصعبة والمعقدة بحيث تبلغ في دقتها حداً يجعلها قابلة للتصديق، مما يثري العمل الفني ويسهم في نجاحه.

و لا بعرف الكثير من الجمهور ان مصر تعتبر هوليوود الشرق في ابتكار الخدع البصرية منذ بداية السينما في الشرق الاوسط منذ ايام اسماعيل ياسين و طاقية الاخفاء و سمير غانم و ” فطوطة ” و علي مدار اعوام استمر التطوير السينمائي المصري في مجال الخدع و السينما ليصل الي ما وصلنا اليه الان في تجسيد نهاية العالم و ذلك مثل ما حدث في مسلسل النهاية ليوسف الشريف