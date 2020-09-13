تراند اليوم : هبة الأباصيري عايزة تتجوز راجل أرجل منها – اتفرج

تحدثت الإعلامية هبة الأباصيري عن الجانب العاطفي في حياتها وقالت إن هناك الكثير من الأشخاص كان لديهم إعجاب بها ولكن لم تتملكهم الشجاعة للاعتراف بهذا الإعجاب.

وأضافت هبة الأباصيري خلال استضافتها في برنامج “بنت البلد” الذي تقدمه الفنانة نشوى مصطفى، والمذاع على شاشة “المحور” “أنا كتشفت مؤخرًا أن في ناس كتيرة معجبين بيا، وخايفين يصارحوا بالإعجاب ده ليا، بيخافوا مني أنهم يتكلموا ويعبروا عن حبهم، ..في ناس بتخاف منى حتى بعيد عن موضوع الارتباط، ومش بيعرفوني كويس غير بعد مواقف كتيرة ما بينا”.

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أما من ناحية مواصفات فنى أحلامها فقالت هبة الأباصيري ” أنا عايزاه أرجل مني صعبة دي؟ ويراعي ربنا وصادق في مشاعره ولفتت هبة الأباصيري أنها كانت متزوجة من قبل وانفصلت عن زوجها ولديها بنتين، ولكن لم يجدث نصيب مرة أخرى.

من ناحية أخرى تشارك هبة الأباصيري في مسلسل “الوجه الأخر” بطولة الفنان ماجد المصري .

“الوجه الآخر” من بطولة ماجد المصري، ندى موسى، كارولين عزمي، هبة الأباصيري، نسرين طافش، مهند حسني، مادلين طبر عماد رشاد، تأليف فداء الشندويلي، إخراج سميح النقاش.