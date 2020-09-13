هل يتألق خواكين فينيكس من جديد في دور الجوكر؟.. أعرف الحكاية

رنا صلاح الدين - يبدو أن النجاح الساحق الذى حققه خواكين فينيكس مع شخصية الجوكر في الفيلم الذى حمل نفس الاسم، سيستمر طويلاً من خلال جزأين آخرين.

وتحاول شركة وارنر بروس من خلالهما استثمار النجاح الكبير الذى حققه الجزء الأول، من ارتباط الجمهور به مثلما ظهر في شباك الإيرادات بتخطيه ارقام قياسية على مستوى شباك التذاكر.

وحصد خواكين فينيكس جائزة الأوسكار، في فبراير الماضي، لأفضل ممثل لعام 2019، عن دوره الرئيسي في فيلم "الجوكر"

وكشفت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن الشركة المنتجة للجزء الأول تحاول جاهدة اقناع خواكين بالتوقيع على عقد يتضمن سلسلة تحمل نفس الاسم.

وسيكون ذلك عبر تقديم جزء ثاني وثالث من الفيلم الشهير، وذلك مقابل 50 مليون دولار، يحصل عليها فينيكس جراء موافقته على إعادة أداء الشخصية.