صديقة بطل "تايتانيك" تقر بالذنب.. والعقوبة "خدمة وغرامة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدرت محكمة في تل أبيب، الأحد، حكما على عارضة الأزياء الإسرائيلية، بار رفائيلي (35 عاما)، بأداء مهام في إطار خدمة المجتمع لمدة 9 أشهر، وقضت بسجن والدتها 16 شهرا، بتهمة التهرب من سداد الضرائب على أرباح جنتها من عملها العالمي.

وأقرت، رفائيلي، التي كانت عارضة لملابس السباحة على غلاف مجلة "سبورتس إليستريتد"، وأصبحت الآن شخصية تلفزيونية تحظى بشعبية في إسرائيل، بالذنب في التهم الموجهة إليها في إطار صفقة مع الادعاء تشمل أيضا والدتها ووكيلة أعمالها، تسيبي رفائيلي.





واتهمت مصلحة الضرائب الإسرائيلية، رفائيلي ووالدتها بالتهرب من دفع ضرائب على دخل يبلغ نحو 7.2 مليون دولار، وفقا لوكالة رويترز.

وكان محامو الدفاع عن، رفائيلي، التي كانت شخصية مفضلة لدى مصوري صحافة المشاهير أثناء علاقة عاطفية بالممثل الأمريكي الشهير ليوناردو دي كابريو بطل فيلم "تايتانيك"، قد دفعوا بأنها لم تكن بحاجة لإبلاغ مصلحة الضرائب الإسرائيلية بدخلها العالمي بين عامي 2009 و2012.





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وقالت، رفائيلي، وهي أم لثلاثة أطفال ومتزوجة من رجل أعمال إسرائيلي، إنها كانت تعيش في الخارج حينها وكانت معفاة من أي ضرائب إسرائيلية، لكن الادعاء قال إنها كانت تعيش في منازل فاخرة في إسرائيل مؤجرة لوالدتها وأقارب آخرين لإخفاء وضع إقامتها.

وأفاد بيان لإدارة المحاكم بأن، بار، كُلفت في الوقت الحالي بخدمة المجتمع 5 أيام في الأسبوع وذلك في مركز قرب تل أبيب للمصابين بإعاقات جسدية.

ومن المقرر أن تبدأ والدتها (65 عاما) تنفيذ عقوبة السجن في 21 سبتمبر الجاري.





وتقرر تغريم كل منهما 2.5 مليون شيكل (722460 دولارا) فوق الضرائب المستحقة عليهما.

وذكرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية إنهما ستدفعان للسلطات في نهاية المطاف حوالي 25 مليون شيكل (7.2 مليون دولار)، بما في ذلك الفائدة.