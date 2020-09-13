شكرا لقرائتكم خبر عن أنوشكا: شخصيتى فى مسلسل "نجيب زاهى ذركش" تحدى جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النجمة أنوشكا ل"الخليج 365"، أنها سعيدة بالتعاون للمرة الثانية بالوقوف أمام النجم الكبير يحيى الفخرانى فى مسلسل ""نجيب زاهى ذركش"، المقرر عرضه فى موسم دراما رمضان المقبل، بعد مسلسل "المرسى والبحار" الذى عرض منذ 15 عام فى 2005، مشيرة إلى أنها تواصل يومياً فى تحضيرات الشخصية التى تجسدها خلال الأحداث، وقالت أنوشكا أنها تجسد دورا مهما خلال الأحداث، أمام الفخرانى وبعيدة تماماً عن شخصيتها وعن الأعمال التى قدمتها من قبل، لافتة إلى أن كل ما نشر حول شخصيتها فى العمل غير صحيح ضاحكة "أنا بشوف الأخبار المنشورة عنى بحس إنى فى مسلسل تانى خالص"، موضحة أنها تبدأ تصوير مشاهدها أواخر الشهر الجارى.

والمسلسل ينتمي إلى نوعية الأعمال الاجتماعية اللايت كوميدي، وسوف يعرض في سباق دراما رمضان 2021، وتعقد حاليا اجتماعات مع صناع العمل من أجل الانتهاء من إبرام باقي التعاقدات، ويقوم المخرج شادي الفخراني في الفترة الحالية بمعاينة أماكن التصوير، استعداداً لإنطلاق التصوير، والعمل من تأليف عبد الرحيم كمال ويشارك فى بطولته كل من هالة فاخر واسلام ابراهيم، ورامز أمير وكريم عفيفي.

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وكان آخر الأعمال التي قدمها الفخراني مسلسل "بالحجم العائلي"، والذي عرض قبل عامين، وكان من تأليف محمد رجاء، وأخرجته هالة خليل.