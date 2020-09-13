شكرا لقرائتكم خبر عن ريما رحبانى تنشر صورة جديدة لوالدتها الفنانة فيروز وتوجه لها رسالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت المخرجة ريما رحبانى، ابنة النجمة اللبنانية الكبيرة فيروز، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورة لوالدتها الفنانة فيروز، موجهة لها رسالة قائلة: "إنتي وأنا.. بيكّفينا ضَو القَمَر".



الفنانة فيروز

يأتى ذلك بعد أكثر من أسبوع على لقاء الفنانة فيروز للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي زار لبنان للمرة الثانية في نحو شهر وحرص على لقاء الفنانة فيروز وتكريم.



فيروز

وظهرت جارة القمر وهى ترتدى قناعا للوقاية من فيروس كورونا، أثناء مقابلته، حيث منحها وسام جوقة الشرف الفرنسي وهو أعلى تكريم رسمي في فرنسا، وأهدته هي بدورها لوحة فنية.

Advertisements

وفي وقت سابق، أكد ماكرون أن زيارته للنجمة اللبنانية فيروز والتى استمرت قرابة ساعة وربع كانت استثنائية، مؤكدا فى تصريحات له أنه لا يستطيع البوح بما قالته له، قائلا: "فيروز رمزكم فى لبنان وأغنيتى المفضلة هى (لبيروت)"، وفقا لموقع لبنان 24.

كما وصف ماكرون المطربة فيروز قائلا: "جميلة وقوية للغاية وتحدثت معها عن كل ما تمثله بالنسبة لي عن لبنان نحبه وينتظره الكثير منا.. عن الحنين الذي ينتابنا"، حيث قال في بث تليفزيوني عقب اللقاء: "قطعت التزاما لها (فيروز)، مثلما أقطع التزاما لكم هنا الليلة بأن أبذل كل شيء حتى تطبق إصلاحات ويحصل لبنان على ما هو أفضل. أعدكم بأنني لن أترككم".

ونالت فيروز إعجاب رؤساء فرنسيين آخرين. فقد منحها الرئيس فرانسوا ميتران وسام قائد الفنون والآداب عام 1988 ومنحها الرئيس جاك شيراك وسام فارس جوقة الشرف عام 1998.

وكان أول ظهور لفيروز، التي ولدت باسم نُهاد حداد، على تليفزيون أوروبي عام 1975 في برنامج فرنسي. وفي عام 1979، تضمنت أغنيتها "إلى باريس" كلمات تقول فيها "يا فرنسا شو بقلن لأهلك عن وطني الجريح". وخلال الحرب الأهلية قامت فيروز بجولة في الخارج، وأحيت حفلا غنائيا واحدا فقط في لبنان على خشبة مسرح بين شطري بيروت التي كانت مقسمة بسبب الحرب آنذاك.