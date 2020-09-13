شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الجسمى يحتفل بنجاح "بالبنط العريض" فى حفل بالسعودية يوم 20 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى النجم الكبير حسين الجسمى حفلا موسيقيًا بالمملكة العربية السعودية 20 سبتمبر الجارى، بعد النجاح الكبير الذى حققته آخر أغنياته "بالبنط العريض"، واقتربت أغنية "بالبنط العريض" التى طرحها النجم الإماراتى حسين الجسمى من 100 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب، وهى من ألحانه وكلمات أيمن بهجت قمر وتوزيع توما، وأصبحت الأغنية تريند لدى الجمهور ضمن أغانيهم المفضلة خلال هذه الفترة وكذلك على مواقع التواصل الاجتماعى.

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وحازت أغنية "بالبنط العريض"على إعجاب الجميع، خاصة الفنانين، وظهر ذلك من خلال مقاطع الفيديو التى انتشرت لهم وهم مندمجون مع أنغامها ويرقصون على الأغنية، كان آخرهم تامر حسنى الذى ظهرفى مقطع فيديو وهو يرقص على ألحان الأغنية داخل أحد المطاعم مع العمال.

وظهر حسنى فى مقطع الفيديو المتداول عبر منصات السوشيال ميديا، فى بدايته وهو يلتقط الصور التذكارية وسرعان ما بدأت مقطوعة "أنا لقيت الطبطبة" حتى بدأ حسنى فى الرقص مع طاقم العمال داخل المطعم.