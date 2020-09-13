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ريان رينولدز يخضع لاختبار فيروس كورونا قبل استئناف تصوير فيلم "Red Notice"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضع النجم العالمي ريان رينولدز إلى اختبار المسبب لمرض "كوفيد 19"، قبل استئناف تصوير فيلم الأكشن والكوميديا "Red Notice" من بطولة ذا روك وجال جادوت. وغرد النجم العالمي ريان رينولدز عبر تويتر، قائلا: "العودة إلى العمل في فيلمRed Notice .. اختبار كوفيد سريع وسهل. يضع الطبيب المسحة في أنفك، بحيث تكون عميقة بما يكفي لدغدغة ذكريات طفولتك ثم تنتهي. بغض النظر عما تقوله له، لن يشتري لك العشاء أولاً".

 

فيلم "Red Notice" وهو فيلم كوميدي أكشن من إنتاج "Netflix"، وبطولة رايان رينولدز وجال غادوت ودوين جونسون، التصوير في أتلانتا خلال يناير الماضي، وقد توقف الإنتاج في مارس بسبب جائحة فيروس كورونا، الذي أدى إلى توقف الإنتاج السينمائي والتلفزيوني في جميع أنحاء العالم.

من ناحية أخرى، يشارك النجم العالمى ريان ريندولدز، في  فيلم Free Guy الجديد، الذي تم تأجيله بسبب انتشار فيروس كورونا، بعد أثرت الجائحة أثر على حركة صناعة وطرح الأعمال السينمائية، حول العالم، الفيلم من إخراج شون ليفى، ومن تأليف مات ليبرمان، زاك بن.

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النجم العالمى ريان ريندولدز يخضع لاختبار كورونا
النجم العالمى ريان ريندولدز يخضع لاختبار كورونا

 

النجم العالمى ريان ريندولدز
النجم العالمى ريان ريندولدز

 

ريان ريندولدز
ريان ريندولدز

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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