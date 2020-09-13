شكرا لقرائتكم خبر عن ميل جيبسون يستمتع بوقته مع ابنته وصديقته بعيدا عن ضغط العمل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل الممثل والمخرج ميل جيبسون الاستمتاع بوقته برفقة صديقته وأم ابنته التي تبلغ من العمر 3 أعوام فقط، حيث كشف موقع الديلي ميل عن أن النجم الشهير ومنذ إصابته بفيروس كورونا في وقت سابق أدرك أهمية العائلة في حياته، وتغيرت نظرته للحياة إلى حد كبير، حيث بات شغوفاً بكل دقيقة يقضيها بصحبة ابنته.

الأمر الذى لم يكن يحدث في السابق، حيث كان دائم الانشغال بعمله والانتهاء من عمل لوضع حجر الأساس في عمل جديد، إما أن يقوم بإخراجه أو القيام ببطولته، ولكنه على مدار الفترة الماضية استطاع أن يركز على عائلته بشكل كبير.



ميل جيبسون مع ابنته

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أصيب الممثل والمخرج الأمريكى ميل جيبسون بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، فى أبريل الماضى 2020، حسبما أكد متحدث باسمه لشبكة "CNN".

وأوضح المتحدث أن الممثل والمخرج الشهير خضع للعلاج فى أحد المستشفيات الأمريكية لمدة أسبوع، وتعافى من مرضه بعد تعاطيه عقار ريمديسيفير المستخدم فى العلاج من الإيبولا والذى تستخدمه دول عدة فى العلاج من فيروس كورونا المستجد، ومنذ ذلك الحين أثبتت نتائج الاختبارات سلبية إصابته بالفيروس وتعافيه من المرض، وفق ما أكده ممثله لـCNN.



ميل جيبسون مع ابنته وصديقته

يشار إلى أن آخر ظهور للنجم ميل جيبسون كان فى شهر مايو الماضى، وحينها كشفت صحيفة "ديلى ميل"، عن جانب من حياته الخاصة التى قد لا يعلمها عشاق النجم العالمى، حيث نشرت الصحيفة البريطانية صورا له مع صديقته الحالية وابنته منها، حيث ذكر التقرير أن النجم الشهير يحرص فى زمن كورونا على الاستمتاع بوقته مع عائلته ومنح ابنته الوقت التى تستحقه خاصة مع توقف مشاريعه السينمائية فى الآونة الأخيرة بسبب فيروس كورونا، وبالتالى فقد ظهر مؤخراً مع صديقته وأم ابنته أثناء شرائهما مستلزمات منزلية فى محاولة منها لقضاء مهامه كأب.