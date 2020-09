شكرا لقرائتكم خبر عن الطفلة جوليا باترز تغادر مسلسل American Housewife وجيزيل آيزنبرج البديلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع جاست جيرد عن مغادرة الطفلة الممثلة جوليا باترز مسلسل American Housewife، لتحل محلها الطفلة الممثلة جيزيل آيزنبرج، ويأتي ذلك في ظل بحث باترز عن فرص جديدة بعدما حققت نجاحا كبيرا مع المسلسل، المسلسل ينتمى لفئة الكوميديا العائلية، وعرض لأول مرة على شاشة قناة "إيه بى سى" فى عام 2016، وهو من إخراج سارة دان، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم ماكانزى مار، شوكانى ميكسون، كارلى هيجس، جيرمى هاورد، ميج دونالى، دانيال ديماجو، ديدريتش بادر، ميج دونلي، دانيال ديماجيو، جوليا باترس، كارلي هيوز، علي وونج.

قصة العمل تدور حول ربة منزل صاحبة إرادة قوية تعيش فى بيتها وسط بلدة بها الكثير من ربات البيوت المثاليات فى كل شىء، وهو ما يشعرها بالغيرة أحيانا وفى أحيان أخرى يشعرها بأنها المسؤولة عن زيادة وزنها وعما وصلت إليه بعد أن أهملت نفسها وتفرغت لبيتها وأولادها.

وزينت الممثلة الطفلة جوليا باترز، حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ 92 في مسرح دولي بهوليوود، بعد ظهورها بإطلالة بريئة على السجادة الحمراء للحفل، لتكون أصغر المدعوين لحضور الحفل الأشهر في تاريخ السينما بعد مشاركتها في فيلم Once Upon a Time in Hollywood وتدور أحداث الفيلم فى عام 1969 فى مدينة لوس أنجلوس، حول شخصيتين رئيسيتين هما "ريك دالتون" ممثل تليفزيونى سابق لمسلسل ينتمى لنوعية "الويسترن" أو الغرب الأمريكى، ويجسده ليوناردو ديكابريو، و"كليف بوث"، الممثل البديل له الذى يؤدى المشاهد الخطرة بدلا منه، ويجسده براد بيت، يكافح الاثنان من أجل تحقيق الشهرة فى هوليوود، بالتزامن مع بدء نشاط القاتل الشهير تشارلز مانسون.