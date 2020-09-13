شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يختار الموسيقى التصويرية لفيلمه "مش أنا".. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النجم تامر حسنى عن مقطع فيديو للقطات من كواليس اختيار الموسيقى التصويرية الخاصة بفيلمه الجديد "مش أنا"، عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، حيث ظهر وهو يقف بجوار المؤلف وموزع موسيقى عادل حقي أثناء اختيار بعض الموسيقى.

وكتب حسنى على الفيديو: "بنخلص الموسيقى التصويرية لفيلم (مش أنا) وعادل حقى فضل إمبارح يسمعنا شغله من الساعة 8 لحد الفجر، وكان عايز يهرب من العشا، على مين يا اسطى".

ومن المقرر أن تنتهى المخرجة سارة وفيق خلال هذه الأيام من مونتاج فيلم "مش أنا" بطولة النجم تامر حسنى، والذى لم يتحدد موعد لعرضه بدور السينما وينتظر صناع الفيلم أن تقوم دور العرض بفتح أبوابها للجمهور بكامل طاقتها وإعادة حفلة نص الليل بدور العرض، كما علمنا من مصادر مقربة من النجم تامر حسنى أنه ينوى أن يطرح أغنية الفيلم "مش أنا" من ألبوم فولاذى خلال الأيام المقبلة.

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وتدور قصة فيلم "مش أنا" حول حالة نفسية ما تصيب "حسن" تامر حسنى، وتربطه علاقة قوية جدا بوالدته المريضة وهى الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته.