شكرا لقرائتكم خبر عن احتفل به فى أغسطس.. ويكبيديا يؤرخ ميلاد مصطفى فهمى 13 سبتمبر خطأ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اليوم 13 سبتمبر عيد ميلاد النجم مصطفى فهمى حيث احتفلت به العديد من المواقع وفقا لأرشفة ويكبيديا فإن النجم يحتفل بعيد ميلاده اليوم ولكن بالعودة إلى الوراء وتحديدا يوم 7 أغسطس نجد أن الإعلامية فاتن موسى احتفلت بعيد ميلاد زوجها في الساحل الشمالى وحضر الاحتفال شقيقه النجم حسين فهمى.

وكتبت عبر حسابها على إنستجرام وقتها قائلة: "العمر كله يا حبى وعقبال 100 سنة"، وحضر الاحتفال شقيقه النجم حسين فهمى.

كما شاركت فاتن جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع "انستجرام" مقطع فيديو من الاحتفال، وكتبت قائلة:"عيد ميلاد سعيد لزوجى، حب حياتى، أتمنى لك حياة طويلة سعيدة وصحية"، مضيفة "الله يحمى بيتى يا لبنان يا شعبى".

وأضافت "برغم الألم الكبير اللي حاسي فيه اتجاه بلدي لبنان بعد التفجير الإرهابي المجرم السافل الغاشم الي صار ببيروت قلب لبنان وست الدنيا، وسببلنا قهر وغصّة ووجع ممتد، بدعى الله يصبر أهل الشهداء ويشفي الجرحى.. ويمسح دمعة حزن صابت وطني وبدعى يبأى صامد ويتخطى الأزمات والمؤامرات، برغم كل هالشي ما فيي ما عايد زوجى وحبيبي ورفيق عمرى مصطفى بعيد ميلاده إلي بصادف اليوم وإتمنالوا كل الصحة والعافية وطوله العمر ويضل نجم حياتي الي منورها عطول".

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والنجم مصطفى فهمى لم يكن الفنان الوحيد الذى يسجل عيد ميلاد بالخطأ على ويكبيديا فقد سبقه الفنان أحمد خليل و الراحل حسن حسنى و الفنانة إنعام سالوسة.

حيث قالت النجمة الكبيرة إنعام سالوسة لـ"الخليج 365" إنها تلقت العديد من التهانى، اليوم الأربعاء 9 سبتمبر بمناسبة عيد ميلادها لكن المفاجأة أن عيد ميلادها الحقيقى يوم 15 ديسمبر المقبل، قائلة ضاحكة "كويس علشان الناس تحتفل بيا وتهنينى مرتين حاجة حلوة مش وحشة، وأنا مبسوطة وسعيدة بوجودى معاكم"، يأتى ذلك اللغط بسبب خطأ موسوعة ويكيبديا فى توثيق تاريخ ميلاد الفنانة إنعام سالوسة.

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