تعرف تفاصيل خامس أغنيات ألبوم محمد محي الجديد

رنا صلاح الدين - يطرح النجم محمد محى خامس أغانى ألبومه الجديد، والتى تحمل عنوان "بعدنا"، خلال الأيام المقبل على يوتيوب.

الأغنية من كلمات الشاعر أحمد مرزوق ومن ألحان وتوزيع محمد رحيم، وتم تسجيلها تحت إشراف مهندس الصوت أمير محروس.

وكان قد طرح محمد محى أول 4 أغنيات من ألبومه المنتظر، وأولها "سهرانين"، والثانية "فوضت أمرى"، والثالثة هى "قلت أخونة"، والرابعة "قضية".

ويتعاون محي فى الألبوم مع عدد كبير من الشعراء على رأسهم أيمن بهجت قمر، أحمد مرزوق، والراحل رضا أمين، نور الدين حمدى، نور الدين مصطفى، إيهاب عبدة.

وعلى مستوى الموزعين فيقدم أغانى الألبوم كل من فهد، ومحمد العشي، ورفيق عاكف، ومحمد رحيم قام بتوزيع أغنية واحد فقط، وحسام حسنى، والموزع الراحل عادل واصف.