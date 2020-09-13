صور| بإطلالات مبهرة.. اسدال الستار على مهرجان فينسيا الدولي السينمائي

رنا صلاح الدين - كيت بلانشيت اختتم في الساعات الماضية مهرجان فينسيا السينمائى فعاليات دورته الـ 77، فى ظل فيروس كورونا. وأعلن المهرجان عن جوائزه والتي جاءت كالأتي: 1- جائزة أفضل سيناريو من نصيب فيلم The Disciple. 2- فائز بجائزة أفضل ممثل بييرفرانشيسكو فافينو. 3- جاءت جائزة أفضل ممثلة من نصيب فانيسا كيربى، فيما ذهبت جائزة الأسد الفضى أفضل مخرج من نصيب كيوشى كوروساوا عن فيلم Wife of a Spy. 4- جاءت جائزة الأسد الفضى -جائزة لجنة التحكيم- من نصيب فيلم New Order، بينما حصل فيلم Nomadlandعلى جائزة الأسد الذهبى أفضل فيلم. Advertisements 5- جوائز مسابقة آفاق فحصل فيلم Entre tú y milagros على جائزة أفضل فيلم قصير. 6- فاز فيلم I Predatori بجائزة أفضل سيناريو، أما الممثل السورى يحيى مهاينى فاز بجائزة أفضل ممثل عن دوره فى فيلم الرجل الذى باع ظهره للمخرجة التونسية كوثر بن هنية. 7- فازت الممثلة خنساء باطما بجائزة أفضل ممثلة عن فيلم Zanka Contact. 8- ذهبت جائزة لجنة التحكيم لصالح فيلم Listen، ونال جائزة أفضل مخرج المخرج لاف دياز عن فيلم عن Genus Pan. 9- حصل على جائزة أفضل فيلم المخرج احمد باهرامى عن فيلمه The Wasteland. مهرجان فينسيا كيت بلانشيت

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