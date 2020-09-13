فيديو| شاكيرا تستعرض لياقتها البدنية على لوح التزلج في برشلونة

رنا صلاح الدين - شاركت النجمة الكولومبية شاكيرا متابعيها بمقطع فيديو جديد لها وهي تستعرض لياقتها برقصة على لوح للتزلج.
ونشرت شاكيرا عبر إنستجرام، مقطع فيديو لها وهي تقوم بالرقص اثناء تزلجها على الـ skateboard.
وظهرت شاكيرا منذ عدة أيام في مقطع فيديو استعرضت فيه قدرتها الرائعة على ممارسة رياضة ركوب الأمواج، التي تمارسها طوال حياتها، حيث سبق وأن ظهرت وهي تتزلج على الأمواج في عدة مناسبات.
وقضت شاكيرا إجازتها الصيفية على شواطئ المالديف مع صديقها جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة الإسبانى، ونشرت عدد من الصور، معلقة عليها: "واحدة من أجمل الأماكن على وجه الأرض".
الجدير بالذكر، أن شاكيرا كشفت سر عدم زواجها من جيرارد بيكيه، خاصة أنهما يعيشان سويا، ولديهما طفلان، حيث إنها تخاف من فكرة الزواج من حبيبها.
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