صور| إطلالة مبهرة للجميلة جوليان مور في أحدث جلسة تصوير

رنا صلاح الدين - تحظى النجمة الهوليودية جوليان مور، بشعبية كبيرة، وذلك بسبب الأدوار المهمة التي لعبتها خلال مسيرتها الفنية الطويلة.

وفازت جوليان مور بجائزة الأوسكار، وغيرها من أهم الجوائز التي تفخر بها النجمة التي تبلغ 59 عاما من العمر.

جوليان مور

وظهرت جوليان مور بشكل مبهر، في أخر جلسة تصوير لصالح مجلة DuJour العالمية.

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وخطفت مور الأنظار من خلال صورها التي بدت فيها في العشرينات من عمرها، حيث تحدثت عن كواليس فيلمها القادم.

جوليان مور

يذكر أن جوليان شاركت فى وقت سابق بالاحتجاجات التي تندد بمقتل الشاب الأمريكي من أصول أفريقية جورج فلويد، حيث ظهرت في أحد التظاهرات فى حديقة كارل شورز بمنطقة مانهاتن في ولاية نيويورك.