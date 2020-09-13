الفيلم التونسي "الرجل الذي باع ظهره" يفوز بجائزتين في مهرجان فينيسيا

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"الخليج 365" من بيروت: فاز الفيلم التونسي "الرجل الذي باع ظهره" للمخرجة كوثر بن هنية، بجائزتين في الدورة الـ٧٧ لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، حيث حصد بطل الفيلم "يحيى مهايني" بجائزة أفضل ممثل، كما فاز الفيلم أيضا بجائزة أديبو كينج للإدماج، المستوحاة من مبادئ التعاون الاجتماعي.

"الرجل الذي باع ظهره" سيناريو وإخراج كوثر بن هنية، بطولة يحيى مهايني، ديا إليان، كوين دي بو، وتشارك فيه النجمة العالمية مونيكا بيلوتشي كضيفة شرف.



ويرصد الفيلم رحلة الشاب السوري، سام علي، المهاجر إلى لبنان، هرباً من الحرب الدائرة في سوريا، يلتقي في أحد المعارض الفنية، ب"جيفري غودفرا" الفنان الأشهر، في مجال الفن المعاصر، ويتوصلا إلى اتفاق غريب من نوعه، بحيث يرسم على ظهر "سام" جاعلاً منه عملاً فنياً حياً، مقابل حصوله على فيزا للسفر للقاء حبيبته في بلجيكا.

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يحصل العمل الفني المرسوم على ظهره شهرة كبيرة، ويقدر بمبالغ خيالية في مزادات سوق الفن، فيثير لعاب تجار التحف الفنية، وسخط ناشطي حقوق الإنسان، ليجد "سام" نفسه في مأزق، يحاول الخروج منه واستعادة حبيبته.

يذكر أن الفيلم شارك كمشروع في مرحلة التطوير خلال الدورة الثانية لمنطلق الجونة السينمائي الدولي.

وشاركت قنوات راديو وتلفزيون العرب ART في إنتاج الفيلم، وذلك في ثاني تعاون لها مع المنتج حبيب عطية، بعد فيلم "بيك نعيش".