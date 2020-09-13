آسر ياسين ينشر صورة من طفولته ومنى زكي تعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر الفنان آسر ياسين صورة له من مرحلة الطفولة، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام". وعلق "آسر" على الصورة: "وأنا عندي 3 سنين"، بينما علقت الفنانة منى زكي: "كيوت". Advertisements كما علق الفنان مصطفى درويش: "والنعمة برنس". يذكر أن آسر ياسين شارك في سباق دراما رمضان الماضي بالمسلسل الكوميدي "بـ 100 وش"، الذي حقق نجاحا كبيرا. مسلسل "بـ 100 وش" شارك في بطولته آسر ياسين، نيللي كريم، علا رشدي، إسلام إبراهيم، مصطفى ‏درويش، ‏شريف ‏دسوقي، ومن تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكري، وإنتاج جمال العدل.

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