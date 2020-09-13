أحمد كرارة يبدأ تصوير أولى مشاهده في "جمال الحريم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

بدأ الفنان أحمد كرارة، اليوم الأحد، تصوير أولى مشاهده في مسلسل "جمال الحريم".

ونشر "كرارة" صورة له من كواليس تصوير المسلسل، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، وعلق: "بسم الله، أول يوم تصوير مسلسل (جمال الحريم)، إخراج أستاذة منال الصيفي، وإنتاج سينرچي".

مسلسل"جمال الحريم" بطولة نور، خالد سليم، دينا فؤاد، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبد الخالق، رنا رئيس، محمد شاهين، وهو من تأليف سوسن عامر، وإخراج منال الصيفي، وإنتاج سينرجي.

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