علي ربيع يعلن وفاة عمه ويطلب الدعاء له

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلن الفنان علي ربيع وفاة عمه، أمس السبت، مطالبًا بالدعاء له ولوالده

ونشر "ربيع" صورة مجمعه في إطار واحد لوالده وعمه، على خاصية الاستوري "القصص القصيرة"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

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وكتب: "البقاء لله توفى عمي، في الجنة إن شاء الله، سلملي على أبويا، هتوحشونا يا أطيب خلق الله نسألكم الفاتحة".

من ناحية أخرى يشارك علي ربيع في بطولة مسرحية "صباحية مباركة"، ويشاركه البطولة أوس أوس، سليمان عيد، طاهر أبوليلة، حسام داغر، أحمد سلطان، نيفين التوني، ملك ياسر، نيللي محمود، محمد مغاوري، محمد منصور، تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، وتدريب غنائي دكتورة إيمان حسني، وإنتاج وإخراج أشرف عبدالباقي.