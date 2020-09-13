ريما رحباني تنشر صورة لفيروز: "أنتي وأنا بيكفينا ضو القمر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي: شاركت ريما رحباني، متابعي حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، بصورة لوالدتها "جارة القمر" الفنانة الكبيرة فيروز. وكتبت تعليقا على الصورة أشارت فيه لتاريخ ومكان التقاط الصورة "إنتي وأنا.. بيكّفينا ضَو القَمَر.. الرابية ٣١ آب ٢٠٢٠". جدير بالذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زار فيروز نهاية شهر أغسطس الماضي، خلال تواجده في لبنان، واستقبلته في منزلها بالرابية، ومنحها وسام جوقة الشرف الفرنسي.

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