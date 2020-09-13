تراند اليوم : شاهد.. التحقيق مع رضوي الشربيني بسبب مطالبتها بعدم خلع الحجاب يثير ضجة

ضجة شهدتها مصر وسرعان ما تصدر اسم المذيعة رضوي الشربيني تويتر ومنصات التواصل الاجتماعي بعدما أصدرت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، قرارا بفتح تحقيق عاجل معها في الشكاوى التي تلقاها المجلس بشأن ما صرحت به في أحد البرامج حول غير المحجبات.



وكانت رضوى الشربيني قد وجهت رسالة للفتيات اللواتي يرغبن في خلع الحجاب عبر برنامجها "هي وبس": "لكل الفتيات اللواتي يرغبن في خلع الحجاب، لا تقوموا بذلك، أنتن أفضل مني ومن أي فتاة غير محجبة يستقوى عليها شيطانها، لا تنخدعوا أمام المغريات وتمسكوا بحجابكن".

وعقب صدور هذا القرار من المجلس الأعلى للإعلام، انهالت التعليقات من الجمهور عبر "تويتر"، وذلك بين مؤيد ومعارض للقرار، حيث قال أحد المتابعين :"هو إيه الغلط اللي قالته في كلامها عن الحجاب، وليه في تحقيق عن حاجة بديهية، أنا مختلف معاها في حاجات كتير أوي بس في النقطة دي بتتكلم صح يعني!!".