شاهد.. محمد رشاد يوجه نصيحة لجمهوره

وجه الفنان محمد رشاد نصيحة لمتابعيه، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام.

نشر "رشاد" صورة جديدة له، وعلق عليها قائلاً:" أرض بما قسم الله لك، تكن أغني الناس، مبدأ حياة "، وقد تفاعل معه متابعيه عبر التعليقات. أرض بما قسم الله لك، تكن أغني الناس، مبدأ حياة "، وقد تفاعل معه متابعيه عبر التعليقات.

يذكر أن آخر أعمال محمد رشاد أغنية Advertisements بعنوان"في غيابه تمام"، على طريقة الريليكس فيديو، ألحان حسن سراج، توزيع أسامة عبد الهادى كلمات هشام عبد الحليم، هندسية صوتية وماستر مصطفى رؤوف، والتي حققت أكثر من 202 ألف مشاهدة عقب طرحها على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب. بعنوان"في غيابه تمام"، على طريقة الريليكس فيديو، ألحان حسن سراج، توزيع أسامة عبد الهادى كلمات هشام عبد الحليم، هندسية صوتية وماستر مصطفى رؤوف، والتي حققت أكثر من 202 ألف مشاهدة عقب طرحها على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

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