شاهد.. محمد رشاد يوجه نصيحة لجمهوره

وجه الفنان محمد رشاد نصيحة لمتابعيه، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام.
أرض بما قسم الله لك، تكن أغني الناس، مبدأ حياة "، وقد تفاعل معه متابعيه عبر التعليقات.
نشر "رشاد" صورة جديدة له، وعلق عليها قائلاً:"
يذكر أن آخر أعمال محمد رشاد أغنية
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