"صورة.. كريم عبدالخالق من كواليس "الوجه الاخر

شارك الفنان كريم عبد الخالق متابعيه صورة له من كواليس مسلسله الجديد"الوجه الأخر"، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام". نشر كريم صورة له من كواليس المسلسل وظهر من خلالها برفقة الفنان ماجد المصري والفنانة ندى موسى، وعلق عليها قائلاً: يحيي وكريم Advertisements وفرح، الوجه الأخر، وقد تفاعل معه الكثير من متابعيه عبر التعليقات. وفرح، الوجه الأخر، وقد تفاعل معه الكثير من متابعيه عبر التعليقات. يذكر أن مسلسل الوجه الأخر بطولة: ماجد المصري، نسرين طافش، ندى موسى، مادلين طبر، أحمد سعيد عبد الغني، من تأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش، والذي يعرض حالياً على شبكة قنوات CBC.

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