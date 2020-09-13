تامر عاشور يحيي حفلًا كبيرًا في المملكة العربية السعودية

يحيي الفنان تامر عاشور، حفلًا ضخمًا يوم الخميس الموافق 24 من شهر سبتمبر الجاري بمدينة الملك عبد الله الرياضية، وذلك ضمن حفلات اليوم الوطني السعودي. ونشر تامر عاشور أفيش الحفل عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. Advertisements يذكر أن الفنان تامر عاشور طرح مؤخرًا أغنية بعنوان بياعه، والأغنية من كلمات تركي آل الشيخ، وألحان تامر عاشور، وتوزيع خالد عز، كما كسرت الأغنية حاجز الـ 5 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحها عبر موقع يوتيوب.

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