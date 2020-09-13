شاهد.. إنجي المقدم تسعيد ذكرياتها في الجامعة

استعادت الفنانة إنجي المقدم ذكرياتها الجامعية، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".
نشرت"إنجي" صورة لها من مرحلتها الجامعية، وعلقت عليها قائلة:"ذات مرة عندما كنت
يذكر أن إنجي المقدم خاضت الموسم الرمضاني السابق بمسلسل"لعبةالنسيان"، بطولة: دينا الشربيني، محمود قابيل، رجاء الجداوي، أحمد داوود، سيناريو وحوار تامر حبيب، إخراج: أحمد شفيق، يدور العمل حول إستيقاظ رقية بعد غيبوبة 4 أشهر، فتكتشف أنها لا تتذكر أي شيء حدث في الست سنوات الأخيرة من عمرها، وأنها تسببت في مقتل زوجها بسبب خيانتها.
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