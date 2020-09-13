انتهاء الموسيقى التصويرية لفيلم تامر حسني "مش أنا"

نشر الفنان تامر حسني مقطع للموزع الموسيقي عادل حقي، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". ضم الفيديو انتهاء حقي من الموسيقي التصويرية لفيلم تامر الجديد "مش أنا"، وعلق عليه قائلاً:" بنخلص الموسيقى التصويرية لفيلم "مش أنا" و عادل حقى فضل إمبارح يسمعنا شغله من الساعه ٨ لحد الفجر". أنا"، وعلق عليه قائلاً:" بنخلص الموسيقى التصويرية لفيلم "مش أنا" و عادل حقى فضل إمبارح يسمعنا شغله من الساعه ٨ لحد الفجر". يذكر أن تامر قد طرح حديثاً كليب أغنية "اختراع"، مع الفنان محمود العسيلي، والتي تم طرحه خلال شهر اغسطس الماضي، وحقق أكثر من 16 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، الأغنية من كلمات:أحمد حسن راؤول، ألحان:أحمد زعيم، توزيع:وسام عبد المنعم.

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