صورة.. ميريام فارس تعبر عن اشتياقها لـ بيروت

أعربت المطربة ميريام فارس عن إشتياقها لمدينة بيروت، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".

نشرت"ميريام" مجموعة صور لها من

مدينة بيروت، وعلقت عليها قائلة:"شو أشتقت ألبس وأضهر من البيت، وأتمشى بشوارعك يا بيروت"، وقد تفاعل معها الكثير من متابعيها عبر التعليقات، وعبروا عن حزنهم لما حدث بـ بيروت.

يذكر أن ميريام فارس طرحت مؤخرًا أغنية بعنوان "حبيبي سعودي"، من كلمات وليد الحَسَنية، ألحان يوسف العماني، كما كسرت الأغنية حاجز ال 6 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحها عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

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