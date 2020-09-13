آسر ياسين يستعيد ذكريات الطفولة مع متابعيه

شارك الفنان آسر ياسين متابعيه صورة نادرة له من طفولته، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".

نشر"ياسين صورة له، وعلّق عليها قائلاً:"وأنا عمري ٣ سنين"، وقد تفاعل معه الكثير

Advertisements

من متابعيه عبر التعليقات.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال آسر ياسين فيلم"صاحب المقام"، من بطولة يسرا، أمينة خليل، محمود عبد المغني، بيومي فؤاد، محمد لطفي، من كتابة ابراهيم عيسى، إخراج

محمد العدل، إنتاج أحمد السبكي، بالإضافة الى مسلسل "بـ 100 وش"، الذي خاض به الموسم الرمضاني السابق، بطولة: نيللي كريم، دنيا ماهر، علا رشدي، إسلام إبراهيم، سلوى محمد علي، من تأليف: أحمد وائل وعمرو الدالي، وإخراج: كاملة أبو ذكري، والذي حقق نجاحاً كبيراً وصنف ضمن أفضل 5 مسلسلات في رمضان 2020 .