كندة علوش تواصل تصوير حدوتة ضي القمر ضمن حكايات إلا أنا

تواصل الفنانة كندة علوش تصوير حدوتة "ضي القمر" ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا" المقرر عرضها عقب حكاية "أمر شخصي" الذي يتم عرضها حاليَا.

ويشار إلى أن مسلسل "إلا أنا" ست حكايات منفصلة، وتتكون كل حكاية

من عشرة حلقات، وجميعها مقتبسة عن أحداث حقيقية، وتتعرض لموضوعات متباينة تشغل بال المرأة في علاقتها بالمجتمع.

"ضى القمر" هى الحكاية الخامسة من مسلسل "إلا أنا"

بعدما عُرضت أول حكايتين على قناة ‪dmc وهما "بنات موسى" بطولة وفاء عامر، وحكاية "سنين وعدت" بطولة أروى جودة، وتعرض الثالثة حاليًا بعنوان "أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع، ويجري تصوير الرابعة بعنوان "أمر شخصى"، بطولة شيرى عادل، والسادسة بعنوان "لازم أعيش"، بطولة جميلة عوض.