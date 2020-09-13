نور محمود يواصل تصوير القاهرة كابول

يواصل الفنان نور محمود تصوير باقي مشاهده ضمن أحداث مسلسل "القاهرة كابول" للمخرج حسام علي، وذلك بعد انقطاع دام لمدة شهور بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

يتناول المسلسل ثلاث قصص مثيرة، حول المؤامرات التي تُحاك ضد

المنطقة العربية، وخاصة مصر بالفترة الأخيرة، مسلطًا الضوء على الأعمال الإرهابية التي تقع في هذه المنطقة، الإرهابي (طارق لطفي) الذي يتعاون مع عدد من المنظمات الإرهابية، ويتصدى له ضابط الشرطة (فتحي عبدالوهاب)، وينقل الصورة المذيع (خالد الصاوي).

يذكر أن مسلسل "القاهرة كابول"، يشارك فى بطولته بجانب النجوم الثلاثة طارق لطفى، فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، كل من حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، شيرين، نور محمود، ومجموعة من ضيوف الشرف، وعلى رأسهم أحمد رزق.