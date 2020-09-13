صورة جديد للسيدة “فيروز” تشغل مواقع التواصل الاجتماعي

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 سبتمبر 2020 07:18 مساءً - منذ ساعتين

لا يزال اللقاء الذي جمع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بالسيدة فيروز في يوم وصوله للمشاركة بمؤية لبنان الكبير، يشغل بال اللبنانيين من جهة والإعلام الذي كرر الأسئلة على ماكرون لمعرفة تفاصيل اللقاء، بينما أصر ماكرون على الاحتفاظ بمجريات اللقاء حفاظا على خصوصية السيدة فيروز، والذي اعتبر أن هذا الغموض الذي لف السيدة فيروز هو من سر من أسرارها. وذكر ماكرون أن السيدة فيروز لم تغني خلال الجلسة وقال: “فيما يتعلق بفيروز اسمحوا لي أن أحافظ على خصوصية هذا اللقاء. أستطيع أن أقول ما شعرت به وما قلته لها شخصيا. أنا قلت إنني أشعر بالرهبة أن أكون أمام ديڤا (diva) مثل فيروز.. هذه الفنانة الوطنية وأن أرى جمالها وهذا السحر الذي تتمتع به وهذا الوضوح السياسي والوعي السياسي”..

وعبر ماكرون عن مدى سعادته في اللقاء الذي جمعهما سوية ووصفه بالساحر وأنه شعر بالرهبة خلال اللقاء، كما أكد أن السيدة فيروز لديها نظرة سياسية ثاقبة لكن تحفظ الفرنسي عن الكثير من مجريات اللقاء احتراما للسيدة فيروز.

Advertisements

واعتبر ماكرون أن صوت فيروز ليس “قطعة إكسسوار في مثل هذه الأزمة”. وقال “أعتقد أنها تحمل بشكل ربما واقعي أو غير واقعي جزءا من لبنان الحلم، وصوتها مهم للغاية بالنسبة لكل الأجيال التي رافقتها”.

ونشرت المخرجة ريما رحباني ابنة السيدة فيروز، صورة جديدة لسفيرة اللبنانيين إلى النجوم عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث ظهرت السيدة فيروز وتمسك بيدها كأس وبابتسامة خجولة.

وعلّقت ريما رحباني على المنشور كاتبةً:” بيكفينا ضو القمر … الرابية ٣١ آب ٢٠٢٠”.