أحمد سعد يتجه للتجميل بعد طلاقه من سمية الخشاب .. هكذا أصبح شكله

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 سبتمبر 2020 07:18 مساءً - منذ 3 ساعات

تغيرت ملامح النجم المصري أحمد سعد بعد إجرائه عملية تجميل لفكه، ويذكر أن سعد هو طليق النجمة المصرية سمية الخشاب والتي نشبت بينهما خلافات كبيرة وصلت حد اتهام سمية لطليقها بأنه تسبب بدخولها المستشفى، ونشر طبيب التجميل شادي إسماعيل، عدة صور للفنان المصري أحمد سعد قبل وبعد خضوعه لعملية في الفك والتي يطلق عليها نحت الوجه مع الفيلر.

وأظهرت الصور التغيرات في ملامح وجه سعد، حيث أجريت تعديلات على فكه.

وأصبح شكل فك الفنان أعرض مما كان عليه.

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ويستعد أحمد سعد لتقديم أغنيته الجديدة تحت اسم “بصرة”، من إنتاج شركة “مزيكا” للإنتاج والتوزيع الموسيقي.

وكتب سعد على انستغرام معلقا على الفيديو وهو يغني أحدث أغانيه: “إنشاء الله تسمعوها يوم الإثنين القادم.. بصرة”.

ولد أحمد سعد علي سيد قناوي في 20 أغسطس 1981 في القاهرة ، وسبق له من الزواج من الممثلة المصرية ريم البارودي في نفس العام قبل أن يعلنا انفصالهم. وسبق له من الزواج من الممثلة المصرية سمية الخشاب في قبل أن يعلنا انفصالهم في مارس 2019.

أصدر أحمد سعد سنة 2003 ألبومه الأول بعنوان “أشكي لمين” وقد تضمّن ثماني أغاني واشتهر منها إضافة لأغنية الألبوم أغنية “حبيبي روحي”، “يوم واثنين” و”عزيز عيني”. وفي سنة 2007 وبعد سلسلة من الأغاني المنفردة أصدر أحمد سعد ألبومه الثاني بعنوان “وحشتني عيونك”، وقد تضمن إثنا عشر أغنية اشتهر منها أغاني “جرحونا”، “كفاية كده”، “كل ليلة” وأغنية “علمني الحب”. صوّر أحمد سعد أكثر من عشرون أغنية بطريقة الفيديو كليب وقد ساهم ذلك في مزيد من انتشاره خاصة مع تكرار عرضها على القنوات الغنائية المختصة..